Atıcılar, Salihli Belediye Başkanlığı tarafından 12-13 Kasım’da düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma Turnuvası’nda yarışacak.

Atıcılar, Salihli Belediye Başkanlığı tarafından 12-13 Kasım’da düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma Turnuvası’nda yarışacak.

Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu olan Salihli Atış Poligonu’nda yapılacak olan Atatürk’ü Anma Turnuvası’nda Türkiye’nin değişik illerinden atıcılar katılacak.

12Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü yapılacak olan Atatürk’ü Anma Turnuvası’nda atıcılar, ulusal ve bölgesel kategorilerinde yarışacak. Kategorilerinde dereceye giren atıcıların ise fişek ile ödüllendirileceği öğrenildi.