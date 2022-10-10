EXPO 2021 Hatay etkinlikleri için Hatay’a gelen Athena Grubu, Arsuz Expo alanında binlerce hayranıyla buluştu.

EXPO 2021 Hatay etkinlikleri için Hatay’a gelen Athena Grubu, Arsuz Expo alanında binlerce hayranıyla buluştu.

Türkiye’de punk ve ska akımının ilk grubu Athena, hareketli şarkılarıyla alanı dolduran hayranlarını adeta coşturdu.

Arsuz EXPO ana sahnede gerçekleşen konsere gelen binlerce Athena hayranı, yaklaşık 2 saat süren konser boyunca popüler şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Sahne performansı ve ışık gösterileri ile göz dolduran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, konser sonunda bu muhteşem atmosferi sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.