Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Günyurdu Mahallesi’ndeki Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde hem çocuklara hem de annelere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Atölyede, Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği ile kadınlara yönelik ‘Meslek Edinme Kursu’ açıldı.

Dezavantajlı bölgelerde açtığı sosyal tesislerle vatandaşlara umut ışığı olduğu belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin örnek çalışmalarından olan Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, kadınlara yönelik ‘Meslek Edinme Kursu’ açıldı. Çocukların en iyi şekilde eğitim aldıkları atölyesinde, anneler ise Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde gelinlik ve abiye kıyafet süsleme, payet pul işleme, tepsi süsleme ve dikiş konusunda eğitim alıyor. İmkanların kısıtlığı nedeniyle bu tip kurslar için kent merkezine gidip-gelemeyen kadınlar için fırsat sunan atölyede verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, bir taraftan boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken, diğer taraftan da aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek becerileri kazanıyor. Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan ve yine kadınlara verdiği okuma-yazma kursu ile önemli faaliyetlere imza atan atölye, çocukların da el becerilerini geliştirmelerine, eğitim hayatında daha başarılı olabilmelerine ve düzenlenen gezilerle de yaşadıkları bölgeyi tanımalarına imkan sağlıyor.

“Atölyeden hem kadınlar hem de çocukları faydalanıyor”

Kadın atölyesinde dikiş, nakış, kıyafet süsleme, gelinlik süsleme, gece kıyafeti hazırlama ile makrome eğitimleri, maskot, bileklik gibi geri dönüşümlerden elde edilen ürünlerle ilgili meslek edindirme kursu verildiğini belirten Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu Ela Canbolat, “Kursiyerlerimiz burada hem meslek edinirken, hem de ekonomik olarak kazanç elde ediyorlar. Çocukları da çocuk atölyesinde hem akademik, hem de sosyal anlamda etkinliklerden faydalanıyorlar. Bunun yanı sıra hem kadınlara, hem de çocuklara yönelik kültürel faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Belirli gün ve haftalarda; müzeler, ören yerleri, tiyatro, sinema ve sergi ile çeşitli etkinliklere, çocuklarımız aileleri ile birlikte katılım sağlıyorlar” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticisi olan ve atölyede kadınlara eğitim veren Nesrin Fırıncıoğulları da “Burada kadınlarımıza pul-boncuk işlemelerle, abiye, gece kıyafeti, nikah kıyafeti, gelinliklerin süslemesini öğretiyoruz. Buraya katılan kadınlar, kurs bitiminde bir meslek sahibi oluyorlar. Verdiğimiz eğitimlerle, istedikleri takdirde evlerinde çalışarak kendi geçimlerini sağlayacak düzeye getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşinin, tarlada çalışmasını istemediği 4 çocuk annesi Nimet Karaçalı ise “Eşim beni tarlaya bırakmıyor. Ben de kendi paramı kendim kazanmak istiyorum. Eşimin eline bakmak istemiyorum. Ben buraya atölyeye geliyorum. Bize bu imkanı sağladığı için Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Ben burada atölyeye gelirken, çocuklarımı da Çocuk Atölyesi’ne yolluyorum” diye konuştu.