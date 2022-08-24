Sarıkamış Kaymakamı Kemelek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Müdür yardımcısı Ateş, kaymakamlığın ardından Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’nde personelle bir araya geldi.

Silvikültürel Uygulamalar konulu Teorik ve Uygulamalı Eğitimine katılmak üzere Sarıkamış’a gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş ve Bölge Müdürü Oktay Ayatay Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek’i makamında ziyaret etti.

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