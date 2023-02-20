Kastamonu’da kar yağışının etkili olduğu Küre ilçesinde köy yolunun kapalı olması sebebiyle ateşlenen çocuk için AFAD ekipleri seferler oldu. AFAD ekipleri, ateşlenen çocuğu omuzlarında taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

Kastamonu’da kar yağışının etkili olduğu Küre ilçesinde köy yolunun kapalı olması sebebiyle ateşlenen çocuk için AFAD ekipleri seferler oldu. AFAD ekipleri, ateşlenen çocuğu omuzlarında taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle bölgede 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor. Küre’nin Çaybükü köyü Taşçanak Mahallesinde ikamet eden 8 yaşındaki Ercan Demirbaş ateşlendi. Ateşi düşmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kar üstü paletli aracı ile uzun uğraşlar sonucunda Küre’nin Çaybükü köyüne ulaştı. Köyde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması sebebiyle ekipler yürümekte bile güçlük çekti. Bunun üzerine sedye ile tanışamayınca Ercan Demirbaş, AFAD görevlilerince omuzlara alınarak taşındı. Kar üstü paletli aracına bindirilen Ercan Demirbaş, ardından hastaneye ulaştırıldı.