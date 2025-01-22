İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılmasının ardından ateşkesin üçüncü günü olan 21 Ocak’ta 897 insani yardım tırının Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı açıklandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak’ta yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan tırların girişi devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), ateşkesin üçüncü günü olan 21 Ocak’ta Gazze Şeridi’ne 897 insani yardım tırının giriş yaptığını açıkladı. İnsani yardım taşıyan tırlar İsrail güçlerinin yaptığı kontrollerin ardından Kerem Şalom kapısından geçerek Gazze Şeridi’ne giriş yapıyor.

OCHA tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze’deki insani yardım önceliklerinin gıda yardımı sağlamak, fırınlar açmak, sağlık hizmeti sunmak, hastaneleri yeniden hizmete sokmak, su şebekelerini onarmak, barınakları onarmak için malzeme getirmek ve ailelerin yeniden bir araya gelmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

İçme suyu sıkıntısı

OCHA yetkilileri, Cibaliye ve Kuzey Gazze’ye gerçekleştirecekleri ziyarette bölge halkının enkazlar arasında barınak inşa etmeye çalıştıklarını ve bölgedeki tüm kuyuların İsrail saldırısında yerle bir edilmesi sonucu içme suyuna erişim sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Ateşkesin ilk gününde 630 kamyon Gazze’ye girdi

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmaya 19 Ocak Pazar günü varılmasının ardından ateşkesin ilk gününde Gazze Şeridi’ne insani 630 insani yardım kamyonu girdi. Ateşkesin ikinci gününde ise Gazze Şeridi’ne ulaşan insani yardım kamyonu sayısının 915 olduğu kaydedildi.

İsrail, dün Cenin’e operasyon başlatmıştı

OCHA yayınladığı son raporda, İsrail güçlerinin dün operasyon başlattığı Cenin ve Cenin mülteci kampındaki Filistinlilerin güvenliğinden de endişe duyulduğunu kaydetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrine başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin henüz yapılamadığının aktarıldığı açıklamada, saldırılar sonucu 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Al-Razi Hastanesi Müdürü Fawwaz Hammad, İsrail güçlerinin saldırılarda yaralanan Filistinlileri taşıyan ambulansların hastaneye erişimini engellediğini söyledi.