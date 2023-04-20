45 metrekarelik alanlarda, gönlünce sebze veya süs bitkisi yetiştirmek isteyen başvuru sahiplerini 24 Nisan günü yapılacak kura çekiminin heyecanı sardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde yapımını tamamladığı ve başvurularını aldığı Hobi Parkı projesinde başvurular 9 Nisan’da tamamlandı.

Kura çekimlerinin 24 Nisan’da yapılacağı Hobi Parkı için başvuru değerlendirmeleri 8 Mayıs’a kadar sürecek. Kuralar asil ve yedek olarak çekilecek. Asil olmaya hak kazanan vatandaşlardan gerekli şartları taşımayanların yerine yedek olanlar değerlendirilecek.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü Yapısal Elemanlar, Tasarım Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, Hobi Parkı’nda bulunan bahçe ve kulübelerle ilgili genel bilgi vererek, “Kulübeler alet edevat ve bahçe ekipmanlarını koymak üzere planlandı. Tüm parsellerde su bulunmakta. Vatandaşlarımız sulama hortumu, otomatik sulama sistemi veya damlama sistemi kurarak sulamasını gerçekleştirebilecekler. Alanda aynı zamanda ortak kullanıma ait bir binamız bulunuyor. Binanın içerisinde idari birimlerimizle beraber vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet ve mutfak var. Vatandaşlarımız bahçelerinde bakım yapmadıkları vakitlerde diğer vatandaşlarımızla sosyalleşme imkanı da bulabilecek” dedi.

Hobi Parkı’na başvuru süresinin 9 Nisan’da tamamlandığını söyleyen İşcan, başvurularda aranan şartları anlatarak, “Bunlardan bir kısmı güvenlik amaçlıdır. Vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarının ve herhangi bir madde bağımlılıkların bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda kendi üzerlerine ve ailelerin üzerlerine bahçe, tarla, arsa gibi mülkiyetleri olmaması gerekmektedir. Hobi Parkı’nın güvenliği bizim için çok önemli çünkü burada vatandaşlarımız güvenli bir şekilde hobilerini yerine getirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bahçede istedikleri gibi süs bitkisi veya sebze amaçlı ekim dikim yapıp, kentin karmaşasından kaçarak huzurlu, güvenli bir ortamda rahatlamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda güvenliği sağlamak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın Hobi Parkı’nda keyifli, mutlu, huzurlu vakit geçirmelerini diliyoruz” diye konuştu.

Kura çekimlerinin tarih bilgisini paylaşan İşcan, “Kura çekimlerimiz 24 Nisan’da yapılacak olup, 8 Mayıs’a kadar değerlendirme süreci geçirilecek. Asil ve yedekler olmak üzere kuralar çekilecektir. 8 Mayıs’a kadar olan değerlendirme sürecinde başvuru evrakları ve ücretlendirme incelenerek, eğer uygun bulunmazsa vatandaşlarımızın hakları yedek kurada hak kazanan vatandaşlarımıza geçecektir. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımız 3 yıllığına Hobi Parkı’nda hak sahibi olacak. Başvuru ücreti yıllık 2 bin 400 TL olmakla birlikte Mayıs itibariyle ücretlendirme bu sene için talep edilecektir. Diğer seneler yıllık olarak bedel istenecektir. Ödeme şekli vatandaşlarımızın bütçe durumuna göre bir seferde veya dört eşit taksitte ödeme imkanı tanınacaktır” ifadelerini kullandı.

İşcan, başvurların yoğun olduğunu sözlerine ekleyerek, “Başvuru yoğunluğumuz oldukça fazlaydı. Web sitesinde 1250 kadar başvurumuz oldu ama onun haricinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımıza birçok başvuru oldu. Umarım vatandaşlarımız Hobi Parkı’nda istedikleri gibi huzurlu, mutlu vakit geçirirler” dedi. 45 metrekarelik bahçeler hazır 16 bin metrekare alana yapılan Hobi Parkı’nda; 6 metrelik hobi kulübeleri ve her kulübenin önüne de 45 metrekarelik hobi bahçeleri yapıldı. Vatandaşların, istediği şekilde, sebze, meyve ya da bitki dikebileceği Hobi Parkı, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp toprakla bütünleşmek isteyen vatandaşlar için bire bir olacak.