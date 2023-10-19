Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personellere teşekkür belgesi verildi.

Bölgenin en güçlü itfaiyeleri arasında yer alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan itfaiye personellerine plaket ve teşekkür belgesi verildi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, moral ve motivasyonlarının zirvede olduğunu belirterek “Moral ve motivasyonumuz zirvede. İtfaiye teşkilatımızın fedakar üyelerini, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ile onurlandırdık. Ateş savaşçılarımızla gurur duyuyoruz” dedi.