Muğla Orman Bölge Müdürlüğü2nde 2023 yılı Silvikültür tatbikatlarının ikincisi Köyceğiz, Dalaman ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla yapıldı. Bölge Müdürü Salim Karabulut Köyceğiz’de yapılan tatbikatın öğleden sonraki kısmını yerinde takip etti.

Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller koordinesinde yapılan tatbikatta Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik ile birlikte Şube Mühendisleri Cevdet Altaş ve Suat Kalyon silvikültürel çalışmaları uygulamalı olarak anlattı.

Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş’ta tatbikatta ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili olarak arazi hazırlığı, mekanizasyon tekniği ve fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. Tatbikata Köyceğiz Orman İşletme Müdür Vekili Cengiz Cihan ve Dalaman Orman İşletme Müdürü Taner Öye ile birlikte üç işletmenin İşletme Müdür Yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.