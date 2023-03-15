Ormanların ateş savaşçıları olarak bilinen yangın söndürme işçileri bu kez deprem bölgesinde çocukların yüzünü güldürmek için seferber oldu.

Adana Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman mühendisleri ve orman yangın söndürme işçileri depremin yıkıcı etkisi olan iller de ki çocuklar için seferber oldu. Depremin ilk günlerinde bölgeye arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları için desteğe giden Adana Orman Bölge müdürlüğüne bağlı ekipler şimdi de çocuklar için gönüllü görev aldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler deprem bölgesinde görevli oldukları günlere ait geçici yolluklarını ve kendi aralarında topladıkları yardımlarla birleştirip, afet bölgesindeki çocuklara oyuncak aldı. Alınan oyuncakları çocuklara hediye eden ekipler onların yüzünü bir nebzede olsa güldürdü.