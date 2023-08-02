DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yılın ilk yarısında 330 olaya müdahale etti, bine yakın vatandaşa afet eğitimi verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 6 aylık faaliyet raporunu paylaştı. 77 personel, 17 araçla mücadelesinin yanı sıra ve Konuralp ve Bahçeşehir bölgelerinde kurulan müfrezeler ile başta Düzce olmak üzere bölge ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara müdahale ederek takdirleri topladı.

Müdürlük, 2023 yılı faaliyet raporuna da yansıyan rakamlar toplamda 330 olaya müdahale ederken, aynı zamanda 246’sı yangın olmak üzere 343 kentsel kurtarma olayını başarılı şekilde yönetti.

Arama kurtarma ekibi takdir topladı

2023 yılının acı anlarına da şahitlik eden ekipler, 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda ili etkileyen deprem afetinde başarılı çalışmalar yaparak birçok kişinin kurtarılmasında aktif görev üstlendi. Deprem sonrasında afet yaşanan illerin belediyecilik hizmetlerini sağlayabilmesi noktasında bölgeye takviye ekip gönderen müdürlük, bu yöndeki çalışmasını da dönüşümlü olarak devam ettiriyor.

Eğitimler önemli

İtfaiye Müdürlüğü; okullarda, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında itfaiyecilik, yangından kurtarma ve temel yangın bilgisi gibi konularda 991 vatandaşa afet eğitimi vererek farkındalığın artırılması sağlandı.

İl genelinde 387 yapının işletme ve tesis denetimini de gerçekleştirerek daha güvenli yapılaşma noktasında hareket eden müdürlük, söz konusu dönemde ayrıca 70 trafik kazası, 1 boğulma vakası,12 su tahliye işlemini gerçekleştirerek vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını başarılı şekilde hayata geçirdi.