Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ilk üç ayda 258 ihbara en kısa sürede ulaşarak yardıma ihtiyacı olanlara müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında yürüttüğü çalışmalara ilişkin 3 aylık raporunu yayınladı. Olumsuz durumların çok fazla yaşanmamış olması raporlarda yer alan sayılara yansırken 3 ayda toplam 258 vaka ihbarı müdürlüğe bildirildi. 152 yangın ihbarına müdahale için çıkış yapan ekipler; bina, atölye, depo, orman ve araç gibi farklı kategorilerde toplam 125 yangın olayında sahada bulundu.

Kurtarma faaliyetleri sürdü

Düzce İtfaiyesi bünyesindeki farklı birimlerin de yürüttüğü çalışmalara 3 aylık raporda yer verdi. Buna göre; 20 trafik kazası ihbarı üzerine çıkış yapan ekipler, araç içinde sıkışan kazazedeleri kurtardı. Ayrıca kentsel kurtarma çalışmaları kapsamında 32 insan, 44 hayvan kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.

Yangın denetimleri sıkı yönetimde

İtfaiye teşkilatı tarafından yürütülen ve sıkı tedbirlerle denetimleri devam eden ruhsat ve eğitimler de 3 aylık dönemde devam etti. Rapora göre denetlenen işletmelerde yangın ruhsatları 261 olumlu, 69 olumsuz olarak kayıtlara geçti. Yine çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenli olarak 26 ayrı tatbikat ve eğitim çalışmaları düzenlendi.