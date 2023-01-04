Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Yapısal Proje Şube Yapısal Tasarımlar Birim Şefi Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, 2022 yılında daha yeşil bir Mersin için yoğum mesai sarf ettiklerini ve 2023 yılında da çalışmalarının hızlı ve bilimsel şekilde devam edeceğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Yapısal Proje Şube Yapısal Tasarımlar Birim Şefi Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, 2022 yılında daha yeşil bir Mersin için yoğum mesai sarf ettiklerini ve 2023 yılında da çalışmalarının hızlı ve bilimsel şekilde devam edeceğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, 2022 yılında da Mersin’i daha yeşil ve daha renkli bir kent yapmak için park, bahçe ve refüjlerde bitki dikimi, ağaç dikimi, mevsimlik çiçek ve çim dikimi ile ağaç budama gibi işlemleri gerçekleştirdi.

Mersin’in 13 ilçesinde eş zamanlı çalışan ekipler, kent genelindeki ağaç ve çiçek sayısını artırırken, mevcut ağaçların ve bitkilerin bakımlarını da sürdürdü. Her mevsim, iklime uygun çiçekler belirleyerek dikim yapan ekipler, kentin rengarenk dokusunu da korudu. Ekipler aynı zamanda, refüjlerde ve parklarda hayata geçirdiği otomatik sulama sistemi ile su tasarrufu da sağladılar.

"Yarenlik Alanındaki çalışmalarımız komple tamamlandı"

Park Bahçeler Daire Başkanlığı Yapısal Proje Şube Yapısal Tasarımlar Birim Şefi Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, "Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak çok yoğun ve verimli bir yıl geçirdik. Mersin genelinde yeşil alanlarda, parklarda, cadde ve bulvar refüjlerinde birçok düzenleme çalışmalarımız bulunmaktadır. Tarsus’ta Yarenlik Alanı’nda, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden onay aldığımız bir proje çalışmamız bulunmaktadır. Proje çerçevesinde, Tarsus Yarenlik Alanı’nda sorunlu olan zemin ve aydınlatma sistemleri yenilendi ve bir meydan tasarımı yapıldı. Aydınlatma sistemleri, aydınlatma direkleri ve zemin döşemeleri yenilendi. Yarenlik Alanı’ndaki çalışmalarımız komple tamamlandı" dedi.

"Tarsus’ta parklarımızı yeniledik"

Tarsus’ta bulunan parklarda yapılan düzenlemeleri de aktaran Ateş, "Tarsus Atatürk Gençlik Parkı’nı komple elden geçirdik. Bahçe duvarını kaldırdık, spor yapan vatandaşlarımıza daha fazla konfor sağlamak için bir koşu yolu ekledik. Çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve kaykay pistimizi de ekledik. Yeşil alanlar, mevcut ağaçlara dokunulmadan elden geçirildi. Otomatik sulama sistemi ve drenaj sistemleri kuruldu, daha modern hale getirildi. Daha sonrasında bitkisel ve çim düzenleme ile Atatürk Parkı’nı tamamlamış bulunmaktayız. Tarsus Ötüken Vadisi parkımızda da otomatik sulama sistemi kuruldu. Çim alan yeniden tesis edildi. Atıl durumda bulunan süs havuzu yenilendi ve kuru peyzajla daha estetik hale getirildi. Yine burada, özel tasarım kent mobilyalarımız ve özel tasarım çeşmemizle parkımızı tamamlamış bulunmaktayız. Tarsus Kültür Parkı’nda, mevcutta bulunan çocuk oyun gruplarımızı değiştirdik. Burada, özel gereksinimli çocuklarımızın da oynayabileceği çocuk oyun aletleri kuruldu" diye konuştu.

"Tarsus Mavi Bulvar Kentsel Tasarım Projemiz devam ediyor"

Tarsus’ta devam eden Mavi Bulvar Projesinden de bahseden Ateş, "Tarsus Mavi Bulvar Kentsel Tasarım Projemiz devam etmekte. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda olan bir bulvar. Burada bulunan koşu yolunu yeniledik, daha kullanılabilir hale getirdik. Ayrıca kanal kenarına kompozit deckler üzerine balkonlar yaparak, vatandaşlarımızın okuma amaçlı olarak da kullanabilecekleri mekanlar oluşturduk. Kaldırım düzenlemeleri, engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirildi. Şimdi bitkisel düzenleme çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mersin merkezde yapılan projeleri de anlatan Ateş, "68’liler Barış Ormanını yeniledik. Bu ormanda kros pistinin çevre düzenlemelerini yaptık. Barış Ormanı’nın giriş kısmında zemin döşemelerini değiştirdik. Çevresinin ihata duvarını yaptık. Bordürleri yeniledik. Yaklaşık 22 bin metrekare alana, otomatik sulama sistemi kurduk. Şevli olan bir kısmın da komple çim ve bitkilendirme düzenlemelerini yaptık. Alanda bulunan mevcut oyun grubunu yeniledik. Buradaki çalışmalarımız da tamamlandı” diye konuştu.

"Hobi Parkı Projemiz bitmek üzere"

Vatandaşların çok talep ettiği, rağbet gösterdiği Hobi Parkı Projesi’ni Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi’nde hayata geçirdiklerini kaydeden Ateş, “Burası komple yeni yapılan bir yerimiz. Burada yaklaşık 16 bin 600 metrekare bir alana, 198 adet parsel ve parsellerin içerisinde 198 adet kulübe yerleştirdik. Bu parkımız henüz tam tamamlanmamış olup, bitmek üzere” şeklinde konuştu.

"Otomatik sulama sistemi çalışmalarımız kent genelinde sürüyor"

Mersin Kültür Parkta ve Atatürk Parkında rutin çalışmaların devam ettiğini belirten Ateş, kent genelinde yapımı devam eden otomatik sulama sistemine de değinerek, “Bu çalışmalarda öncelikli hedefimiz, arazözle yapılan vahşi sulamayı ve bunun getirdiği dezavantajları bertaraf edip; otomatik sulama sistemleri kurarak hem su tasarrufu sağlamak, hem de arazözlerin getirdiği trafik kazası ve benzeri dezavantajları ortadan kaldırmaya çalışmaktı. Şu anda Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçesinde birçok refüjde otomatik sulama sistemi kuruyoruz. Otomatik sulama sistemi kurulduktan sonra toprak iyileştirme, tesviye ve bitkisel düzenleme çalışmaları yapmaktayız. Bitkisel düzenlemelerimizi de Peyzaj Master Planı çerçevesinde, iklim değişikliklerini hedef alarak yapmaktayız" dedi.

"70 tane çocuk oyun grubu kurduk"

İlkokul ve mahalle muhtarlarından gelen çocuk oyun grubu talepleri doğrultusunda oyun grupları kurduklarını da sözlerine ekleyen Ateş şunları söyledi:

“Kent genelinde birçok ilkokul ve mahalle muhtarından gelen çocuk oyun grubu kurulumu talepleri doğrultusunda, 2022 yılında 70 tane çocuk oyun grubu kurduk. Bunlar tamamıyla ilkokulların bahçelerine ya da teknik olarak uygun bulduğumuz yerlere kuruldu. Çocuk oyun gruplarımızın kurulumu aşamasında mutlaka TSE onayı almaktayız. 2022 yılında yoğun bir şekilde gerçekleşen çalışmalarımız, 2023 yılında da hızlı ve bilimsel bir şekilde devam edecektir."