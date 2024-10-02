Karabük’te 2 kişi, kent merkezinde silahla rasgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşınca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde silahla rastgele ateş eden 2 kişi, o anları sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, F.E. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucu aynı silahı kullanılmak suretiyle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.G. isimli şahıs da yakalandı. Şüpheli ile birlikte olayda kullanılan silah ve silaha ait 9 adet dolu fişek, 10 adet boş fişek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.