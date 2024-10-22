Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Atça meslek Yüksekokulu öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri “Spor ve Outdoor Aktiviteleri” dersi kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Atça MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Recep Özçelik’in danışmanlığında Atça Meslek Yüksekokulundan Atça Hacı Salih Bayır piknik alanına doğa yürüyüşü gerçekleştiren 70 öğrenci, 6 kilometrelik bir parkuru yürüdü. Piknik alanında kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra voleybol oynayarak keyifli zaman geçirdi.
Kaynak: iha