Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Atça meslek Yüksekokulu öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri “Spor ve Outdoor Aktiviteleri” dersi kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Atça MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Recep Özçelik’in danışmanlığında Atça Meslek Yüksekokulundan Atça Hacı Salih Bayır piknik alanına doğa yürüyüşü gerçekleştiren 70 öğrenci, 6 kilometrelik bir parkuru yürüdü. Piknik alanında kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra voleybol oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: iha