Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan 70 odalı Atça Konukevi’nin bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sultanhisar Belediyesi koordinesinde ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede belediye bünyesinde Atça Mahallesi Jurnalı Caddesi’nde hizmet veren 70 odalı Atça Konukevi’nde de yenileme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında konukevinin yıpranmış olan dış cephe ve boyasını yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda konukevi yeni bir görünüme kavuşacak.