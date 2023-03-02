Antalya Ticaret Borsası (ATB), Şubat ayı "Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi"ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Şubat ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Şubat ayı "Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi"ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Şubat ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Şubat ayı "Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi"ni açıkladı. Şubat ayında halde işlem gören domatesin miktar endeksi aylık yüzde 36,63 azalırken, fiyat endeksi yüzde 43,43 arttı. Sebze miktar endeksi yüzde 24,56 azalırken, fiyat endeksi yüzde 39,37 arttı. Meyve miktar endeksi yüzde 2,70 azalırken, fiyat endeksi yüzde 9,70 arttı.

Şubat ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 36,63, sebzede yüzde 24,56 ve meyvede ise yüzde 2,70 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 26,13, sebzede yüzde 8,93 ve meyvede yüzde 11,92 azaldı. Şubat ayında endekslerdeki yıllık değişimler; miktarda domates, sebze ve meyve için son 8 yılın ortalamalarında gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise meyve için 8 yılın rekoru olurken, domates ve sebze için geçen yıldan sonraki en yüksek artış olarak yansıdı.

Miktar azaldı, fiyat arttı

Şubat ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 109,87 olarak gerçekleşti. Miktardaki yüzde 26,13’lük azalış, fiyattaki yüksek artışın temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 87,18 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 8,93 azalması fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 120,72 ile rekor düzeyde gerçekleşirken, meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde 11,92 olması bu artışta önemli rol oynadı.

Şubat ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda en düşük ikinci ve fiyatta ise en yüksek üçüncü değeri olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde 36,63’lük azalış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 43,43 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde 24,56 azalırken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 39,37 artış gösterdi. Son 5 yılın Şubat ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor azalırken, fiyat endeksi rekor düzeyde arttı.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde 2,70 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 9,70’lik arttı. Son 5 yılın Şubat ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama düzeyde gerçekleşti.