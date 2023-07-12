Antalya Ticaret Borsası (ATB), kesme çiçek sektöründeki gelişmeleri değerlendirmek üzere sektör paydaşlarının katılımıyla Kesme Çiçek Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. ATB Başkanı Ali Çandır başkanlığında, Osman Bağdatlıoğlu moderatörlüğünde yapılan toplantıda, kesme çiçek sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

ATB Başkanı Ali Çandır toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ATB 6. Meslek Komitesi’nin her ay düzenli olarak toplandığını ve kesme çiçekte yaşanan sorunların dile getirildiğini belirterek, arazi sıkıntısından işçilik problemine, döviz kurundan girdi maliyetleri ve pazarlamaya kadar sektörün derin sorunları olduğuna işaret etti. Çandır, daha geniş katılımlı düzenledikleri sektörel analiz toplantısında dile getirilen görüş ve önerilerin rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını belirtti.

"Sprey karanfilde dünya birincisiyiz"

Toplantının moderatörü Osman Bağdatlıoğlu, dünyada kesme çiçek sektörünün değişim içerisinde olduğunu belirterek, bu değişime uyum sağlanması gerektiğini kaydetti. Dünyada sprey karanfilin yüzde 80’ini Türkiye’nin ürettiğine dikkat çeken Bağdatlıoğlu, “Sprey karanfil üretiminde dünya birincisiyiz ama pazarlamada sıkıntımız var. Bu avantajı pazarlamaya yansıtmalıyız” dedi. Bağdatlıoğlu, kesme çiçek sektörünün sorunlarının tek ağızdan dile getirilemediğini söylerken, toplantının sektörün birlikte hareket etme kabiliyetini artıracağını söyledi.

Arazi sorunu

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Kesme çiçek sektörünün en önemli sorunu arazi sorunu. Bu sorunu çözersek sektörün önünü açarız” dedi. Yılmaz, çiçek üretilen alanların yüzde 90’ından fazlasının kiralık olduğunu belirterek, bu nedenle seraları modernize etme ya da teknolojik sera yapma imkanı olmadığını kaydetti. Kesme çiçekte üretim maliyetlerinin arttığını belirten İsmail Yılmaz, buna karşın ürünü döviz bazında aynı fiyatlara sattıklarını kaydetti.

İşçilik sorunu

6. Meslek Komitesi Başkanı Ertan Altundağ, kesme çiçekte üretimden pazarlamaya sorunlar olduğunu anlatırken, “Arazilerimiz kiralık, seralar yetersiz yenilenmeli. Çeşit seçimi ve ürün kalitesi önemli. Kalite önemli, çeşit seçimi önemli” dedi. ATB 6. Meslek Komitesi Üyesi Selçuk Çelebi, kesme çiçekteki işçilik sorununa dikkat çekerken, “Dal başı fiyatı yüksek ödememize rağmen işçi bulamıyoruz. Çalışan işçiler her sezon değişiyor. Bu da üretimi ve kaliteyi etkiliyor” dedi. ATB 6. Meslek Komitesi Üyesi Tuncay Özden, eskiden bir dekara 20 binden az fide dikildiğini şimdi 30 bin civarında fide dikildiğini belirterek, “Çok sıkı bir dikim var, bu çiçekte kaliteyi etkiliyor” diye konuştu.

"Organize tarım arazileri kurulsun"

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, kesme çiçek üretimi için organize tarım arazileri kurulmasını isterken, ticaretin artması için yeni çeşitlere gidilmesi ve seraların modernize edilmesi gerektiğini kaydetti. Sektörde pazarlamacı sıkıntısı olduğunu anlatan sektör temsilcileri, üretilen ürünün değerinde pazarlanamadığını anlattı. Toplantıda, girdi maliyetlerinin arttığı, döviz kurunun da ihracatçıyı olumsuz etkilediği dile getirildi. Kesme çiçek sektörünün birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden sektör temsilcileri, “Bir araya gelip kümeleşmeliyiz. Birlikte hareket edersek piyasada istikrar olur. Birbirimizin rakibi olmamalıyız” görüşünü dile getirdi. Toplantıya katılanlar karantina fiyatlarının düşürülmesini de istedi.