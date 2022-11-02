Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi’ni açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi’ni açıkladı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Ekim ayı endeksleri, miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 12.20, sebzede yüzde 28.24 artarken, meyvede ise yüzde 3.07 azaldı. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 0.65 artarken, sebzede yüzde 13.60, meyvede ise yüzde 22.80 azaldı.

Ekim ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için son 7 yılın ortalamalarında, sebze ve meyvede ise 2020 yılı hariç son 7 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise sebze ve meyve için 7 yılın rekoru, domates için ise 2020 yılı hariç son 7 yılın rekoru olarak yansıdı.

"Miktar azaldı, fiyat arttı"

Ekim ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89.63 oldu. Miktardaki yüzde 0.65’lik artışa rağmen fiyat artışı ortalama üzerinde gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim rekor düzeyle yüzde 118.35 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 13.60 azalması, bu fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 100.28 ile rekor düzeyde gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde 22.80 olması, meyve fiyatındaki artışta önemli rol oynadı.

Ekim ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 4 yılın miktarda ve fiyatta ortalamanın üzerinde seyretti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 12.20 ile 2020 yılı hariç en düşük aylık artışı gösterirken, işlem fiyatı yıllık yüzde 33.01 ile 2020 yılı hariç en yüksek artışı gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 28.24 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 22.54 arttı. Son 4 yılın Ekim ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 3.07 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 17.25 arttı. Son dört yılın Ekim ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor düşüş ve fiyat endeksinde ise rekor artış olarak gerçekleşti.