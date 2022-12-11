Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yerli üretimin artması için yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Milli servet tasarrufu yapmak için yerli malı tüketme zorunluluğunu toplumsal bilince dönüştürmeliyiz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yerli üretimin artması için yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Milli servet tasarrufu yapmak için yerli malı tüketme zorunluluğunu toplumsal bilince dönüştürmeliyiz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Çandır, yerli malının üretim ve tüketimini arttırmak amacıyla kutlanan haftanın çok anlamlı olduğunu ancak özünün özellikle çocuklar ve gençler tarafından tam anlaşılmadığını söyledi. Yerli malının nostaljik kutlama olmadığını, farkındalığı artırmaya yönelik bir hafta olduğunu vurgulayan Çandır, “Hafta boyunca çocuklarımıza yerli malı kullanımının ekonomimize katkısını anlatmalıyız. Milli servet tasarrufu yapmak için yerli malı tüketme zorunluluğunu toplumsal bilince dönüştürmeliyiz” diye konuştu.

"Salgın ve savaşlar yerli önemini kavrattı"

Kovid 19 pandemisinden ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün yerelde üretmenin öneminin anlaşıldığını kaydeden Çandır, “Ülkeler için özellikle gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yeter hale gelmek daha da önem kazandı. Bunu başaracak potansiyelimiz ve enerjimiz var” dedi.

"Yerli ürünleri kullanmalıyız"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke olarak 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat, 271 milyar dolar ithalat gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Ali Çandır, "Yani 46 milyar dolar daha fazla bir parayı başka ülkelerin kalkınması için harcadık. Yerli üretimin artması için yerli ürünleri tercih etmeliyiz. Kaynaklarımızı kalkınmamız için kullanmalıyız" diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin cari açık olduğunu belirten Çandır, “Ekonomi çevrelerinin en büyük tehdit olarak gösterdiği cari açığın ilacı yerli üretim ve tüketimdir. Cari açığı azaltmak için yerli üretim ve tüketim desteklemeli” dedi.

"YÖREX yerli üretim farkındalığını arttırdı"

Yerel ürünlerin unutulmaması, ekonomiye kazandırılması için 2010 yılından bu yana Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i düzenlediklerini belirten Çandır, YÖREX sayesinde Anadolu’nun kıyısında köşesinde kalmış birçok ürünün gün yüzüne çıktığını kaydetti. Çandır, “Amacımız, yerli üretimi ve yerli malı tüketimini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere bu değerlerimizi emanet etmekti. Anadolu insanının 12 bin yıldır ruhunu, benliğini, becerisini, emeğini ortaya koyarak var ettiği yöresel ürünlerimizin bu toprakların gerçek zenginliği olduğunu anlatmaktı. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşturduk. YÖREX’te yöresel ürünlerimizi çocuklarla buluşturup, ulusal değerlerimizi görmelerini sağladık, ziyaretçilere çocuklarının beslenme çantalarına yöresel yiyecekler hazırlamalarını tavsiye ettik. Umuyoruz, bizim başlattığımız yerli malına sahip çıkma girişimi yaygınlaşır” diye konuştu.

Başkan Ali Çandır, YÖREX’in ardından yerel ürünlerin standardını koruyan coğrafi işaret konusunda da farkındalığın arttığını belirterek, “YÖREX’in ardından coğrafi işaretli ürün sayımız bin 247’ye çıktı. 681 yerel ürün de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili bekliyor” dedi.