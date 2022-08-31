Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi olarak yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım ve ticaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi olarak yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım ve ticaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Çandır, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

“Tarım etkili biçimde desteklenmeli”

Antalya’nın yılın ilk yarısında Türkiye ortalamasının üzerinde ticari hareketlilik yaşadığını, bunu rakamların teyit ettiğini belirten Başkan Çandır, geçen yılın aynı aylarına göre de Antalya’da yüksek bir ticari hareketlilik yaşandığını vurguladı. Çandır, “Nominal verilerin oluşturduğu bu hareketliliği enflasyondan arındırarak değerlendirdiğimizde ise reel bir zayıflık ortaya çıkmaktadır. Bu zayıflığın giderilmesi için stratejik sektörümüz tarımın etkili biçimde desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Zira kentimizdeki tarımın en önemli özelliği, şehrin merkezinden en ücra mahallesine kadar insanımıza doğrudan nüfuz eden bir yapıda olmasıdır” diye konuştu. Turizm sektörünün Antalya ekonomisindeki ağırlığına dikkat çeken Çandır, “Hizmet sektörümüzün son birkaç yılda aldığı malum darbeler, Antalya’mızı yıllık büyümede ilk kez en son sıraya düşürmüştür. Fakat 2022 yılında turizm ve hizmet sektörü bakımından 2019 yılına yaklaşılmıştır” dedi.

“Tarım ayakta kalmalı”

Yaşanan ekonomik hareketliliğe rağmen Antalya’da toplam ve tarım sektörü kredilerinde ülke ortalamasının altında kredi kullanıldığını bildiren Çandır, hem finansmana erişimde zorlandıklarını hem de ortalamanın altında kredi kullanıldığına dikkat çekti. Çandır, “Dolayısıyla bu hareketliliğin sürdürülebilirliği, ciddi tehdit altında bulunmaktadır. Açıklanan son veriler, bu tespitimizi doğrulamaktadır. Kentimizdeki toplam kredi kullanımı yüzde 53 artarken, ülkemizde yüzde 60 artmıştır. Ticaret sektöründeki kredi kullanımı ise kentimizde yüzde 54 artarken, ülkemizde yüzde 85 artmıştır. Sektörümüzdeki kredi kullanımı kentimizde yüzde 37 ve ülkemizde ise yüzde 55 artmıştır. Antalya tarımı finansmana erişimde Türkiye ortalamasının yaklaşık yarısında kalmıştır” diye konuştu.

Antalya’nın borcuna sadık bir kent olduğunu belirterek, bankalara, tedarikçilere ve devletine vergi ödeme oranında ortalamanın üzerinde olduğunu kaydeden Çandır, “Son aylarda bu özelliğimiz erozyona uğramaya başlamıştır. İlk 7 aylık dönemde karşılıksız çek tutarlarında ülke ortalaması yüzde 46 artarken, Antalya’da yüzde 87 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ülke ortalamasında yüzde 79 artarken, kentimizde yüzde 97 arttı. Diğer taraftan ticari hareketliliğimiz için önemli bir gösterge olan çekle ödeme hacmi, ülkede yüzde 89 artarken, Antalya’da yüzde 129 arttı” diye konuştu.

“İhracat artış hızımız düştü”

Antalya’nın ithalattan fazla ihracat yapma özelliğine dikkat çeken Çandır, Türkiye’de ihracat artış hızının yüzde 18, Antalya’da ise yüzde 12 olduğunu belirtti. Temmuz ayında yıllık ihracat artışının Türkiye’de yüzde 9 iken Antalya’da yüzde 6 olduğunu da kaydeden Çandır, “İlk 7 aylık dönemde Türkiye’de yüzde 1,5’lik düşüşe karşılık Antalya’da yüzde 1,2’lik artış yaşandı. Temmuz ayında ise ülkemizdeki yıllık yüzde 6,4 düşüşe karşılık, Antalya’da yüzde 11,1 azalış oldu. Süs bitkilerindeki olumsuz performans Temmuz’da da devam etti. 7 aylık dönemde ülkemizdeki süs bitkileri ihracatı yüzde 8,6 düşerken, Antalya’da yüzde 13 azaldı. Temmuz ayında ise ülkemizdeki yıllık yüzde 54,8’lik düşüşe karşılık, Antalya’da yüzde 42,5’lik azalma oldu” şeklinde konuştu.

“Esnaf sayımız arttı, çiftçi sayımız azaldı”

Başkan Ali Çandır, Antalya’da üretimdeki istihdam ve elektrik kullanımıyla ilgili de bilgi verdi. Resmi rakamlara göre, sigortalı sayısının ülkede yüzde 5,3 artarken, Antalya’da turizm ve hizmet sektörünün de etkisiyle yüzde 21 arttığını kaydeden Çandır, SGK’ye kayıtlı esnaf sayısında ülke ortalamasının 1 puan fazlasıyla yüzde 7,7’lik artış olduğunu söyledi. Çandır, “Ancak bu durum, özellikle tarım sektörü için benzer seyretmemiştir. Bu dönemde tarımsal SGK dahilindeki çalışan sayısı ülkemizde yüzde 9,5 azalırken, Antalya’da yüzde 12 azaldı” dedi.

“Tarımda GES kısıtlanmamalı”

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre, lisanssız güneş enerji santralleri (GES) mevzuatında yeni düzenleme yapıldığını anımsatan Çandır, “Tarımın GES kullanımında herhangi bir ilave kısıtlamaya gidilmemesini talep etmekteyiz. Çünkü malum enerji maliyeleri dolayısıyla zaten kısıtlanmış olan tarımsal faaliyetlerdeki elektrik kullanımı, daha fazla kısıtlanmamalıdır. Üretimdeki verimlilik ve süreklilik bakımından bu durum son derece önemlidir. EPDK’ya OSB’ler için aldığı karar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ancak yatırım yapanları ve yatırıma devam edenleri mağdur etmemesini, yatırım yapacak olanlarından da iştahını kırmamasını diliyoruz” diye konuştu.

EPDK’dan tarım sektörünün artan elektrik maliyetleri nedeniyle “tarımsal sulama” isimli abone grubunun genişletilerek tüm tarımsal işlemleri kapsayacak biçimde “tarım” abone grubu olarak yeniden düzenlenmesini ve sektörün maliyet yükünü hafifletici düşük fiyatlı özel bir tarife oluşturulmasını talep ettiklerini hatırlatan Çandır, “Kuruldan bu konudaki talebimizi ivedi bir biçimde gündeme almasını bekliyoruz. Talebimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Borsa web yenilendi

Antalya Ticaret Borsasının üyelerine en iyi hizmeti vermek için kendisini sürekli yenilediğini söyleyen Çandır, üye işlemlerinin hızlanması, kesintisiz ve aksamadan yapılabilmesi ve kolaylaştırılması için Borsa’nın web sayfasının yenilendiğini kaydetti. Çandır, “Salgınla birlikte tescil ve aidat ödeme gibi birçok işlemi hızlı bir biçimde online’a taşımıştık. Yeni web sayfamızla birlikte artık tüm üye işlemlerini bir tıkla yapabilir hale getirdik. Devir; enerjiden, paradan ve de en önemlisi zamandan tasarruf devridir. Tüm üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’de ilk

Tarım sektöründe hizmet veren üyeler ve tüm üreticiler için farkındalık oluşturmak amacıyla karbon salımı hesaplama yazılımı geliştirdiklerini, istenilen bilgiler girilerek, üretime yönelik karbon salımı ve azaltma potansiyelinin değerlendirilebileceğini anlatan Başkan Çandır, şunları söyledi:

“Sonuçlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Temsil edici veriler üretim sahasındaki karbon salan ve tutan tüm unsurların sera gazı envanter raporunda hesaba dahil edilmesiyle elde edilebilir. Sürdürülebilirlik ilkemiz çerçevesinde hazırladığımız ve ülkemizdeki ilk uygulama örneği olan ‘Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama’ bölümünden şirketinizin emisyon durumunu vakit kaybetmeden ölçebilir, etkinliklerimizi takip edebilir, bilgi, eğitim ve detaylı sera gazı envanter raporunun hazırlanması için borsamızla iletişim kurabilirsiniz.”

Web sitesinde “Tarımsal Ticaret Portalı” uygulamasını da hayata geçirdiklerini anlatan Çandır, “Bu portal sayesinde alım, satım ve talep oluşturma ve iş birliği yapma gibi seçeneklerle toptan ticaretinizi geliştirebilirsiniz. Bu projeden amacımız, özetle, üyelerimizin ticaretlerinin gelişmesine destek olmak ve yeni ticari bağlar kurmasına fırsat oluşturmaktır. Sizleri ve tüm üyelerimizi her iki yeni uygulamamızdan da faydalanmaya ve önermeye davet ediyorum” dedi.

’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ çerçevesinde kurumsal kapasitenin artırılması ve kanunla uyumlu hale getirilmesi için altyapıyı güçlendirdiklerini bildiren Çandır, “Artık, borsamız ile ilişkili kişisel verilerle ilgili bütün işlemlerde verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir. İlgili konularda özveriyle çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

YÖREX fuarı seneye yapılacak

Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünlerin buluşma noktası haline gelen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in; bu yıl kovid salgınının devam etmesi, konaklama ve lojistik maliyetlerinin aşırı yükselmesi, Ekim ve Kasım aylarında yapılacak olan oda ve borsa seçimleri ve daha sonrasında yapılacak olan TOBB seçimi nedeniyle önümüzdeki yıl yapılacağını duyuran Başkan Çandır, “Fuarımızı önümüzdeki yıl 12.kez düzenlemek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çandır, borsa seçiminin Ekim ayında yapılması için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunacaklarını bildirirken, “Seçimi, borsamıza yakışan bir şekilde tamamlayacağımız konusunda hiçbir şüphem yok. Hayırlı olsun” dedi.