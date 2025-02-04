Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaş sebze meyvenin hal dışında işlem görmesinin piyasa dengelerini bozduğunu belirtirken, "ANTKOMDER ile Borsamız hal yasasıyla ilgili birlikte çalışıyor. Hazırlayacağımız taslağı ilgili kurumlara sunacağız. Eğer sağlıklı bir yasa çıkarılırsa, ürün fiyatları dengesini bulur hem tüketici hem de üretici ve komisyoncu mağdur olmaz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ve Ragıp Gök ile birlikte Antalya Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTKOMDER) Başkanlığına seçilen Nevzat Akcan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, daha dengeli bir piyasa kurulumu için hal sistemi ve hal yasasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlıklı fiyat oluşumu için ürün halden geçmeli

Ali Çandır, Nevzat Akcan’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, yeni yönetime başarılar diledi. Son dönemde hale giren ürün miktarında ciddi düşüş yaşandığını kaydeden Çandır, "Antalya’da üretilen domatesin yüzde 10’u, sebzenin yüzde 18’i, meyvenin yüzde 9’u halde işlem görüyor. Düşünsenize mevcut sistemde üretilen 10 domatesten sadece 1’i halde işlem görüyor" dedi. Ürünün hal dışında işlem görmesinin piyasa dengelerini bozduğunu vurgulayan Çandır, "Üretilen ürünün halde işlem görmemesi hal piyasasının derinliğini yok ettiği için fiyat oluşumu gerçekçi olmuyor. Ürünün olmadığı gün fiyat olmaması gereken kadar yükseliyor, ürün olduğu gün olmaması gereken kadar düşüyor. Piyasanın, fiyatların sağlıklı oluşabilmesi için ürünlerin halden geçmesi gerekli. Halde ne kadar işlem azalırsa piyasa sığlaşır, gerçekçi fiyat oluşumu sağlanamaz" diye konuştu.

Yeni hal yasası için çalışıyoruz

Hal yasasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve bu konuda geç kalınmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Ali Çandır, "ANTKOMDER ile Borsamız hal yasasıyla ilgili birlikte çalışıyor. Hazırlayacağımız taslağı ilgili kurumlara sunacağız. Eğer sağlıklı bir yasa çıkarılırsa, ürün fiyatları dengesini bulur hem tüketici mağdur olmaz hem de üretici ve komisyoncu mağdur olmaz. Piyasanın sağlıklı oluşması için üretilen ürünün hallerden geçmesi lazım" diye konuştu.

Hal durgun

ANTKOMDER Başkanı Nevzat Akcan, halde işlem gören ürün miktarının ciddi oranda düştüğünü söyledi. Ürün maliyetlerinin Avrupa’nın çok üstüne çıktığını kaydeden Akcan, dış pazarda fiyatlarla rekabet etme şanslarının olmadığını belirtti. Doların enflasyon oranı kadar, yüzde 50 civarında artması gerektiğini ifade eden Akcan, "Maliyet oranımıza göre, satış fiyatlarımız düşük kaldı. Tam sezon ortasında olmamıza rağmen halde ciddi bir durgunluk var. Kimse ürün hazırlayamıyor" dedi.

Market lobisi çok güçlü

Komisyonculuğun meslek olduğunu ve her önüne gelenin yapmaması gerektiğini kaydeden Akcan, meslek standardının oluşturulması gerektiğini, sertifikası olmayanın komisyonculuk yapmaması gerektiğini kaydetti. Marketlerin lobisinin güçlü olduğunu söyleyen Akcan, "Bizim de lobimizi güçlendirmemiz lazım" dedi. Mevcut hal yasasıyla birlikte marketlerin hal dışında tedarik sağladığını, bu durumun yerel yönetimler için vergi kaybına da neden olduğunu söyleyen Akcan, "Hal yasasını yeniden düzenlemeliyiz, bunun için çalışıyoruz. Mevcut haliyle uygulanırsa yaş sebze meyve piyasası iyice bozulacak" dedi. Akcan, Borsa yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Piyasa toplantısına katıldılar, esnafı ziyaret ettiler

ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetimi, Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın da katılımıyla gerçekleşen, üretici, tüccar ve komisyoncuların bulunduğu yaş sebze ve domates fiyatlarının belirlendiği piyasa toplantısına katıldı. Çandır ve beraberindeki heyet, daha sonra hal esnafını ziyaret etti.