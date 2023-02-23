Milletvekili Gökcan kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada; “Sayın Binali Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Konseyi de kampanyaya destek veriyor. Kampanya çerçevesinde Dalaman’a gelen depremzede kardeşlerimize Kazakistan ekibi gıda kolisi ve hijyen paketi dağıttı” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, ‘Ata yurttan anayurda yardım’ kampanyası için Dalaman’a gelen Kazakistanlı heyetle görüştü.

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