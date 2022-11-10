Mersin Yenişehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Ata’yı Anma 4.Kros Yarışmaları düzenledi. 6 kategoride düzenlenen yarışlarda çocuklar Ata’yı anmak için koştu.

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ata’yı Anma 4.Kros Yarışmaları bu yıl da yapıldı. Yenişehir Belediyesinin 50.Yıl Mahallesi’nde kros yarışları için hazırladığı Yenişehir Kros Parkuru’nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışlara 6 kategoride toplam 174 sporcu katıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yarışları izleyerek, çocuklarla bir araya geldi.

Yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Yarışmada Küçük Kadınlar kategorisinde Nisanur Yaşar birinci, Nazlıcan Demirkol ikinci, Zeynep Hale Teke üçüncü olurken takımlarda ise Alsancak Lions Ortaokulu birinci, Ali Oksal Ortaokulu ikinci, Arpaçsakarlar Şehit Durmuş Tek Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük Erkekler kategorisinde Kadir Duran birinci,Bünyamin Erdem ikinci, Murat Erdoğan üçüncü oldu. Kategorinin takım ödüllerinde ise Ali Oksal Ortaokulu birinci, Mersin Ziraat Odası Ortaokulu ikinci ve Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız Kadınlar kategorisinde Songül Karol birinci, Reyhan Göktaş ikinci, Tuğba Özer üçüncü olurken takım ödüllerinde ise Tarsus Ali Oksal Ortaokulu birinci, Alsancak Spor Kulübü ikinci, Mersin Büyükşehir Belediye Spor kulübü üçüncü oldu.Yıldız Erkekler kategorisinde Haşim Levent birinci, Yunus Emre Çal ikinci, Eyüp Keleş üçüncü oldu. Kategorinin takım ödüllerinde ise Alsancak Spor Kulübü birinci, Ali Oksal Ortaokulu ikinci ve Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü oldu.

Genç Kadınlar kategorisinde Cansu Kayaalp birinci, Havin Yılmaz ikinci, Medine Gökçül üçüncü olurken, takımlarda ise Tarsus Belediyesi Spor Kulübü birinci, Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Yüksel Spor üçüncü oldu.Genç erkekler kategorisinde Sinan Şeker birinci, İbrahim Süreyya Gürsoy ikinci, Mehmet Karaahmet üçüncü oldu. Kategorinin takım ödüllerinde ise Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Yüksel Spor Sekman ikinci, Tarsus Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.