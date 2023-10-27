Kastamonu Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935-1938 yılları arasında tören aracı olarak kullandığı otomobilin replikasını vatandaşlarla buluşturdu.

Orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesi’nde sergilenen otomobilin replikası, sabah saatlerinde Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası önünde oluşturulan 100’üncü yıl hatıra panosunun önünde sergilenmeye başlandı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Yüzbaşı Cevdet’in balmumu heykelinin de olduğu araç, Kastamonulular tarafından büyük ilgi gördü. Şehirde atılan turla vatandaşlara tanıtılan otomobil, akşam saat 17.00’ye kadar Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası önünde sergilendi.