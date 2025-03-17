Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 17 Mart 1923 günü gerçekleştirdiği ziyaretin 102’inci yıl dönümü Tarsus’ta coşkuyla kutlandı.

Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 102’inci yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Düzenlenen törene Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Hasan Hüseyin Yörük, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve pek çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak Tarsus Tren Garı’nda Atatürk’ün temsili karşılanması ile başlayan program, Cumhuriyet Meydanı’na Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş korteji ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Atatürk Anıtına, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Tarsus Belediyesi Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve Kuvayi Milliye Mücahitler Derneğinin çelengi sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından şiirler okundu, halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu.