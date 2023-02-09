Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke ilçesini ziyaretinin 99. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Son dönemde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu yılki program sadece çelenk sunumu ve konuşma ile tamamlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke ilçesini ziyaretinin 99. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Son dönemde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu yılki program sadece çelenk sunumu ve konuşma ile tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Tek, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokol üyeleri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Büstü’ne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Söke Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli yaptı. Başkan Vekili Yerli konuşmasında; “10 ilimizi etkileyen, acısını ve şiddetini tüm ülke olarak derinden hissettiğimiz deprem felaketi nedeniyle; acılara ve dayanışmaya ortak olduğumuz günleri yaşıyoruz. Öncelikli ortak değeri ‘Söke’ olan bir toplumun son dönemde gerektiğinde birlik ve beraberliğini sağlayıp, kucaklaştığını deprem bölgesine yapılan yardım ve destek kampanyasında gördük, görüyoruz. Tüm Söke halkına gösterdiği büyük duyarlılık ve fedakarlık için çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere tüm zorluklar karşısında kenetlenerek ve elbette çok çalışarak tüm zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Milli Mücadele sonrasında demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapılanması kurduğu Cumhuriyet’le ülkeyi küllerinden yeniden inşa eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yenilikçi anlayışı, devrimleri ve ilkeleri tüm zorluklar karşısında, ayağa yeniden kalkmanın yol göstericisi olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1924’de düşüncelerini milletiyle paylaşmak için çıktığı yurt gezisinde 9 Şubat’ta Sökemizi ziyaret etmiştir. Çünkü fikirlerinin Söke gibi aydın ve güçlü kentlerden hızla yayılacağını bilmektedir. Ziyareti ile Sökemizin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu anladığımız eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Sökemizi onurlandırışının 99. Yıl dönümünü yaşadığımız milli felaket nedeniyle buruk karşılasak da; Atamızın kurduğu ‘Cumhuriyet’in bu zor günlerde gönüllerimizin birleştirici unsuru olduğunu biliyoruz. “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Öyle ki; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bizlere bilimi kendimize rehber edinip, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak adına çok çalışmamızı öğütlemiştir. Bu nedenle kentimiz ve ülkemiz için çok çalışacağız. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Atamızın Sökemize teşriflerinin 99. Yıl dönümünde, aydınlık yarınlara olan inancımla siz değerli Sökeli hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.