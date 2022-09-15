Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 94. yıldönümü yeniden canlandırıldı. Bayraklarla süslenen temsili gemi limana yanaşarak protokol tarafından karşılandı. İlkokul öğrencisi Vali Erol Karaömeroğlu’na getirdiği bayrağı teslim etti. Vali Karaömeroğlu ise bayrağı öperek teslim aldı. Ardından bando eşliğinde Atatürk Caddesi’nden Hükümet Meydanı’na yüründü. Valilik önündeki 15 Eylül anısına yapılan Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Tören sonrasında Sinop Adliyesi’ndeki Atatürk Müze ve Kütüphanesi ziyaret edilerek, Vali Karaömeroğlu tarafından anı defteri imzalandı.