Aydın Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı kapsamında birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte Atatürk, sevdiği türkülerle anıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve koro üyeleri tarafından seslendirilen Atatürk’ün sevdiği türküler, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile seyirciler şarkılara birlikte eşlik etti. Gazi’nin sevdiği eserlerin seslendirildiği konser, ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ ve ‘İzmir Marşı’ ile son buldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hasret ve minnetle anıyoruz’’ dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında geceye katılan vatandaşlar ve koro ekibi, bu anlamlı etkinlik için Çerçioğlu’na teşekkür etti.