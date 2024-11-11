Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılında anlamlı bir konser düzenleyerek Atatürk’ü andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri’nde Atatürk’ün en sevdiği şarkılar seslendirilirken, Türk Halk Dansları özel bir gösteri sundu.

Atatürk’ün anısına müzik ve dansla dolu bir gece

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği konsere Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı. Konser H. Anıl Edebale’nin şefliğinde başladı. Konserin solistleri Ümit Bulut ve Pınar Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Türk Halk Dansları ekibinin sergilediği özel gösteri ise büyük beğeni toplarken, konsere katılan vatandaşlar, performansları dakikalarca ayakta alkışladı.

Başkan Aras: “Atatürk’ün ilkeleri ile büyüyen nesiller istiyoruz”

Konserde konuşma yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk’e olan minnet ve özlemlerini ifade etti. Başkan Aras, “Bugünün acısını en derin şekilde hissediyoruz. Bizlere küçük yaşlardan itibaren öğretilen ‘Atatürk ölmedi, yüreğimizde yaşıyor’ sözü, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bizler, Atatürk’ün ilkeleriyle ve idealleriyle büyüyen nesiller görmek istiyoruz” dedi. Başkan Aras konuşmasında, özellikle günümüzdeki zorluklara dikkat çekerek, “Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı, bugün karşı karşıya olduğumuz yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunlarla büyük bir kararlılıkla mücadele ederdi. Kadına karşı şiddet konusunda en sert tepkiyi gösterir, en hızlı önlemleri alırdı” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras ayrıca, Atatürk’ün Cumhuriyet ve devrimlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, “Bizlere düşen, Atatürk’ün mirası olan bilim ve aklı esas alan bir Türkiye için çalışmaktır. Ekonomik ve sosyal olarak kalkınan, eşitlik ve adalette örnek bir Türkiye için Cumhuriyetimizin ve devrimlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.