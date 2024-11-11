Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu’nda Ata’nın sevdiği şarkıların yorumlandığı konser gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kültür Merkezi Lale Salonu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün anısına gerçekleştirilen bu konserde, Koro Şefi Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki koro, Ata’nın sevdiği eserleri seslendirerek Atatürk’ü andı.

Lale Salonu’nda gerçekleştirilen konsere MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Oğuz Murat Pınar, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, daire başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Konser boyunca seslendirilen şarkılarla, Atatürk’ün hatırası 86’ncı vefat yıldönümünde saygı ve sevgiyle yaşatıldı.