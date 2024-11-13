Klasik Türk Müziği’nin sevilen isimleri Melihat Gülses ve Nida Ateş, oda orkestrasıyla birlikte gerçekleştirilen konserde Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirerek Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da kültür ve sanatı kentin her köşesinde yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Fikrimin İnce Gülü Atatürk''ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler’ dinletisinde, Klasik Türk Müziği’nin sevilen isimleri Melihat Gülses ve Nida Ateş sahne aldı.

Oda Orkestrası’nın da eşlik ettiği gecede, ‘Ağlayalım Atatürk’e, Yemen Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Sarı Zeybek, Çalın Davulları ve Fikrimin İnce Gülü’ gibi Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi. Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılar, gecenin sonunda dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Program sonunda CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi. Sanatseverlere güzel bir gece yaşatan Melihat Gülses, Nida Ateş ve Oda Orkestrası'na teşekkür eden Saldız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sanatla anmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.