Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla bin kadın aynı anda, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve marşları söyledi. Renkli görüntülere sahne olan konser dron ile görüntülendi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 1000 Ses Tek Nefes Kadın Korosu muhteşem bir konsere imza attı. İzmit Belediyesi tarafından, Recep Topaloğlu spor salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Aylardır bugüne hazırlanan kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği; ’Memleketim, Hatırla Sevgili, Fikrimin İnce Gülü’ şarkılarını seslendirdi. İzmir ve Onuncu Yıl Marşı’yla coşku katlandı.

“Türkiye’de ilk: Bir kadın korosu Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak adına kuruldu”

Cumhuriyet’in 100. Yılına şahitlik etmenin çok kıymetli olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bin kadından oluşan 1000 Ses Tek Nefes Korosu kurmaya karar verdik. 100. Yıl coşkusunu halk yaşatsın birbirine, dayanışma olsun kentlilik bilinci olsun. 1000 kadın korosu kurmak üzere çağrıya çıktık. Hiçbir kriter göz etmeksizin bütün Cumhuriyet sevdalılarını, 100. Yıl coşkusuna ortak olmak isteyen bütün kadınları, kadının rengini çok olduğu bu kentte daha fazla gösterelim daha fazla öne çıkaralım istedik. Koşa koşa o kadar çok sayıda kadın geldi ki, biz 1000 kadın diyoruz ama şuada, bin kadından daha fazla koristimiz var. Bin 100’ün üzerine çıktık şu anda, bin ses tek nefes dediğimiz bir konser bu akşam icra edecekler. Muhteşem Cumhuriyet şarkıları bizlere icra edecekler. Aylardır çalışıyorlar çok ciddi emek verdiler. Çok heyecanlılar 2 gündür bende heyecanlarına eşlik ediyorum. Bu akşamda çok titiz hazırladırlar, konserin güzel geçmesini için kadınlarımız en ince detayına kadar çalıştı. Bu akşam 100. yıla yakışır, anlamlı bir konsere imza atacaklar. Türkiye’de ilk, bir kadın korosu Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak adına, kuruldu. İlklerin şehrine böyle ilkler yakışır” dedi.

“Vazife olarak gördüğüm için katıldım”

Severek ve zevkle koraya katıldığını söyleyen vatandaş, “Cumhuriyet korosunu duyunca zevkle ve vazife olarak gördüğüm için katıldım. Bu vatan bize öyle kolay verilmedi. Şehitlerimiz, gazilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün derin hatıralarına yaptıklarına karşı bizim buraya gelip iki şarkı söylememiz hiçbir şey değil, bunu yapmamız gerekiyordu” diye konuştu.