Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Atatürk’e İthafen Türküler ve Şarkılar” adlı konser düzenlendi.

SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda düzenlenen konserin şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tüysüz üstlenirken solistliği ise Öğr. Gör. Nilay Yanalak Karasu yaptı.

Sazlarda Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin görev aldığı konserde, Atatürk’ün sevdiği eserlerden “İzmir’in Kavakları”, “Kimseye Etmem Şikâyet”, “Bülbülüm Altın Kafeste” gibi şarkılar seslendirildi.