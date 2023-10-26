Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede yaşayan 1919 doğumlu Hörü Çobanoğlu’nu ziyaret etti. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Geyikçi, Hörü teyzeye Türk Bayrağı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetin Kurucu Meclisi’nin yer aldığı bir fotoğrafı hediye etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Ulu Önder’in Samsun’a çıktığı 1919 tarihinde doğan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu’nu evinde ziyaret etti. Cumhuriyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıraların konuşulduğu görüşmede Başkan Mustafa Geyikçi ile Hörü Çobanoğlu samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Hörü Çobanoğlu’nu sadece Finike için değil Antalya ve Türkiye için çok önemli bir isim olarak nitelendiren Başkan Mustafa Geyikçi, “Hörü teyzemiz bizler için çok özeldir. Kendisi tam bir Cumhuriyet kadını. Cumhuriyetin ilk günlerinden bugüne gelene kadar her dönemine şahitlik etmiş bir annemiz. Bizler Hörü teyzeye ‘Cumhuriyet Anne’ olarak sesleniyoruz. Kendisi Ulu Önder’in kurduğu Cumhuriyetin bir hafızası” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet Anne’ye sahip olduğumuz için şanslıyız”

Hörü teyzenin elini öpen Başkan Mustafa Geyikçi, “Bugün Cumhuriyet Anne Hörü teyzeyi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına ziyaret ettik. Kendisinin hem ilçemiz, hem ülkemiz hem de Cumhuriyetimiz için hayır duasını aldık. Kendisine Allah daha sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Biz Finike olarak Cumhuriyet Anne’ye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Hörü Teyze Büyük Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 1919 yılında dünyaya gelmiş. Kendisi Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren her ana şahitlik etmiş bir çınar. Bizler bu çınarın gölgesinde ve Onun anlattığı hatıralarla bazen mutlu olduk bazen hüzünlendik. Ata’mızı yad ettik. Kendisine bizlere evini açtığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Atatürk’ü kaybettiğimizde 19 yaşımdaydım”

Ziyarette Cumhuriyetle ilgili hatıralarını da anlatan Hörü teyze, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatında 19 yaşında olduğunu söyledi. O gün büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Hörü Çobanoğlu, Cumhuriyet’in zorlu dönemlerini yaşadıklarını söyledi. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki zorlukları anlatan Hörü teyze, yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.