Zonguldak’ta Kent Konseyi Kadın Komisyonu ve Nesil Halk Oyunları Folklor ve Spor Kulübü, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışını canlandırdı.

Kent Konseyi Kadın Komisyonu ve Nesil Halk Oyunları Folklor ve Spor Kulübü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk’ün Samsun’a ayak basışını canlandırdı. Etkinlikte denizden botla ve balıkçı teknesiyle gelen temsili Atatürk, Atatürk’ün ayak bastığı iskeleden çıktı. Ardından temsili Atatürk’ü zeybekler karşıladı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Özkaya, “104 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan meşalenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizin, bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Anadolu’ya ilk adımı atarak, 19 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Samsun’dan başlayan milli mücadelenin, aynı hedef ve idealler etrafında toplanan bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen düşman işgaline karşı başlatılan varoluş mücadelesinin destansı tarihinin uazıldığı itilaf devletlerinin işgaline karşı kurtuluş savaşının ilk adımıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yoksulluğun, yokluğun ve çaresizliğin egemen olduğu bir dönemde, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattıkları kurtuluş savaşını, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’le taçlandırmış ve büyük mirası gençlere emanet etmişlerdir.. Cumhuriyet gençlerin omuzlarında sonsuza kadar devam edecektir. Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden 18 Mayıs’ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”dedi.

Program gençlerin, gençliğe hitabesini okumasının ardından son buldu.