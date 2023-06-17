Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Bey Mahallesi’nde 1 ay içerisinde hayata geçireceği ‘Sanat Sokağı’ projesiyle geçmişin kültürel, sanatla ve geleneksel yapısını günümüze taşıyacak.

Tarihi mirası korumak ve turizmin gelişmesini sağlamak için Gaziantep Büyükşehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi’nin geçmişten günümüze taşıdığı nostaljik havasını, kültürel ve sanat, aktivitelerle canlandıracak. Bu çerçevesinde tarihi mahalledeki tescilli taşınmaz kültür varlığı olan 5 konağın restorasyon çalışmaları tamamlandığında; Geleneksel el sanatları, Gaziantep mutfağından seçme özel menülerle yeme içme mekanları, kitap kafeler, şire evleri, resim-müzik atölyeleri, eğitimler ve canlı performanslar ile hem evlere hem de sokaklara renkli bir hava kazandırılacak. Osmanlı dönemi mimarisinin nadide örneklerini temsil eden konaklardaki restorasyon çalışmaları, tarihi dokulara sadık kalınarak sürdürülürken, geçmişten gelen bu geleneksel yaşam kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması da hedefler arasında.

"Mahalledeki 7 konaktan 5’inin restorasyonu bitmek üzere"

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı KUDEB Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, 2022 yılı içerisinde tarihi Bey Mahallesi’nde yürütülen fiziki düzenlemeler, restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve müze çalışmalarının akabinde ‘Sanat Sokağı’ projesini devreye soktuklarını söyledi.

Gürsel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le gerçekleştirilen bir dizi toplantının sonrasında mahalleye ilişkin stratejilerini belirlediklerini belirterek, “Bey Mahallesi’nde 7 tane tarihi konağın satın alınması ve hemen projelerinin hazırlanıp restorasyon çalışmalarına başladık. Bu proje, mahallenin hak ettiği, özgün kimliğine uygun olacak. Bu proje çerçevesinde 7 evden 5’inin restorasyonu bitmek üzere. Bir ay içerisinde bu konakları ilgili işletmecilere teslim edeceğiz” diye konuştu. Bey Mahallesi’nde hayata geçirilecek Sanat Sokağı projesinin kente bir dizi kazanımlar da sağlayacağından bahseden Gürsel, “Bey Mahallesi artık sanatı, kültürü ve müziği konuşacak. Görsel sanatlar üzerine birtakım aktivitelerin yapıldığı mekanlar olacak. Yeme-içme bilindiği üzere Gaziantep’te hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek bir husus. Yine burada da bu kültür yaşatılacak. En iyi Gaziantep yemeklerinin sunulduğu, menülerin hazırlandığı bir mutfağımız olacak. Yine Gaziantep’in belleğini, tarihini unutturmayacak, kitap kafe formatında çalışmalara da yer vereceğiz. Böylece Bey Mahallesi hak ettiği değere, hak ettiği seviyelere ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Sanat Sokağı projesinin turizm sezonunda faaliyete geçeceğini hatırlatan Gürsel, “Bizim en büyük temennimiz, Gaziantep’teki yurttaşlarımızın da bu projeye sahip çıkması. Tarihi yapıları korumak açısından vatandaşlarımızı bölgedeki bu zenginliği sahiplenmesi gerekiyor. Kent genelinde Gaziantep’in simgesi haline gelen birçok işletmenin bu mahallede de ticari faaliyetlerini yürütmesini istiyoruz” diye konuştu.