Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 91. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk heykeline Niğde Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Niğde Belediyesi ile siyasi parti temsilciliklerinin çelenkleri konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "5 Şubat 1934’ün hatırasını yaşatmak, o günün ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Başkan Özdemir, "5 Şubat 1934’ün anlam ve önemini bir kez daha idrak etmek, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’mizi şereflendirdiği o unutulmaz günü yâd etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı gün, şehrimiz için bir onur, bir gurur ve aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın bir nişanesidir. Büyük Önder Atatürk’ün 91 yıl önce Niğde’mize teşrifleri, yalnızca bir ziyaret değil, aynı zamanda bu toprakların Milli Mücadele yıllarında gösterdiği fedakârlıkların, vatanseverliğin ve azmin bir takdiri olmuştur. O zorlu yıllarda bağımsızlık ateşinin her köşede yandığı dönemde Niğdeliler de bu kutsal mücadeleye destek olmuş, vatan sevgisini ve cesaretini tüm dünyaya göstermiştir. Atatürk’ün Niğde’ye ziyareti ise, bu fedakârlıkların milletimizin lideri tarafından takdir edilişinin bir sembolüdür. 5 Şubat 1934’ün hatırasını yaşatmak, o günün ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Niğde halkının Atatürk’e olan sevgisi, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve geleceğe duyduğu inanç, o gün olduğu gibi bugün de ilk günkü heyecanla devam etmektedir. Bu bağlılık, şehrimizin her köşesinde her ferdinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden programda Vali Vekili Resul Özdemir, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Garnizon Komutanı İkmal Albay Özcan Yetiş Şeref Defteri’ni imzaladı. Program kapsamında Atatürk’ün Niğde’ye gelişi ve eski Niğde fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.