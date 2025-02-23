Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 90. Yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Marmaris’in ‘onur günü’ olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün Ege vapuruyla 23 Şubat 1935 yılında Marmaris’e gelişinin 90. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

Marmaris’in onur günü kutlamaları Ata’nın huzuruna çelenk sunumu ile başladı. Aksaz Deniz Üssü Bandosu’nun eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Marmaris Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü’nün günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişinin temsili canlandırılması yapıldı.

Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli tekne ve Sahil Güvenlik botlarının siren çalarak geçişi yapmasıyla tören son buldu.