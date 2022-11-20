İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Kasım’da naaşının İzmit’ten uğurlanışının 84’üncü yıldönümünü, "Son Yolculuk Zor Veda" isimli belgesel film gösterimiyle andı.

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Kasım’da naaşının İzmit’ten uğurlanışının 84’üncü yıldönümünü, "Son Yolculuk Zor Veda" isimli belgesel film gösterimiyle andı.

İzmit Belediyesi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmitlilerle buluştuğu gün olan 19 Kasım’da Ata’yı anma programı gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde "Son Yolculuk Zor Veda" isimli belgesel film gösteriminin gerçekleştirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

"İzmit iki defa veda etti Ata’sına"

Belgesel gösterimi öncesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vedalar zordur. İnsanın boğazında nasıl da düğümleniverir kelimeler. Kelimeler susar. Gözler konuşur. Sonra o gözlerden akan yaşlar aslında her şeyi anlatır. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, milletinden aldığı güçle, hayatı pahasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına önderlik eden Ata’mızı, bundan tam 84 yıl önce ölümsüzlüğe uğurladık. Bir 10 Kasım sabahı kapandı o masmavi gözler ve bir 10 Kasım sabahı ağladı, o yoktan var ederek yücelttiği millet. İzmit iki defa veda etti Ata’sına. Biri Dolmabahçe’de birisi de İzmit Tren Garı’nda. Atatürk’ün naaşı önce İstanbul’dan İzmit’e getirecek olan ve Atamızın ‘Bu gemiyle uzun bir yolculuk yapmak isterim’ dediği Yavuz zırhlısına konuldu. Yavuz zırhlısından alınan Atatürk’ün naaşı, İzmit Tren İstasyonu’na götürüldü. Daha sonra Ata’larına son saygı görevi yapan İzmitlilerin yüreklerinde derin acılar bırakarak buradan Beyaz Tren’le Ankara’ya uğurlandı. İzmitliler vefatından önce de Ata’mızı kentimizde sık sık ağırlama şerefine nail olmuştu. Ne mutlu onu görenlere, o dönemde yaşayanlara. Onu hiç görmediğimiz halde ona bu kadar sevdalı olabilmek hiçbir lidere nasip olmamıştır" dedi.

"Yarınlarımızı yine hep birlikte inşa edeceğiz"

Başkan Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz olarak da bizlere düşen en büyük görev, onun açtığı kutlu yoldan ilerlemek. Bu görevi yerine getirmek için azimle, kararlılıkla hep birlikte var gücümüzle çalışacak ve aydınlık yarınlarımızı yine hep birlikte inşa edeceğiz. Bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek istiyorum huzurlarınızda" diye konuştu.