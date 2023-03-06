Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri çerçevesinde Isparta’ya gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri çerçevesinde Isparta’ya gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde yurt gezileri çerçevesinde Isparta’ya gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı. Tören, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde mehteran takımı, protokol, öğrenciler ve tören birliklerinin oluşturduğu kortej yürüyüşü, 6 Mart Caddesi’nden geçilerek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam eden törenin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.