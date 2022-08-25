Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Kütahya Valiliği binası girişi önündeki kaidesine titiz bir çalışma ile yerleştirilen Atatürk heykeli, karşısında 26 metrelik gönderde duran Türk bayrağı ile birlikte Zafer Meydanı’nın anlamına anlam, değerine değer kattı.

Zafer Meydanı imalatı esnasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Atatürk heykeli bugün yeniden yeni yerine konuşlandırılarak, meydandaki yerini aldı.

Kütahya Zafer Meydanı projesi imalat aşamasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli, meydandaki yerini aldı.

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