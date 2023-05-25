Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun Havza’ya gelişinin 104. yıldönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

İlk olarak Mehmetçik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk koyma törenine, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Türkiye’de de yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edilen festival yerine ilçe stadında resmi kutlama programı yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı konuşmada, “Bugün, Samsun’da yakılan özgürlük ateşinin, Havza’da ilk kıvılcımının atıldığı ve Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta ve karış karış tüm Anadolu’da tutuştuğu, Afyon Ovası’nda 30 Ağustos’ta alevden sele dönüştüğü gündür. Bugün Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiç döneminde kabul etmeyen, karakteri Türk milletinin Havza’da yakılan ateş ile imtihan günüdür. Şu anda toprak diyerek bastığımız bu aziz vatanda sayısız evladımız şehit olmuştur. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek nesillerimize taşıyacağız. 104 yıl önce yedi düvele karşı kahramanca mücadele eden milletimiz aynı ruh ve heyecan ile tarih sahnesinde var olmaya ilelebet devam edecektir” dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza’nın Milli Mücadele’de önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Her bir anı ayrı bir destan olan Kurtuluş Savaşımızın en önemli sayfasını teşkil eden 19 Mayıs’ı, ilk cüret, ilk cesaret ve özveriyle Milli Mücadelemizin ilk kıvılcımına dönüştüren, dünya tarihinde bir eşi daha görülmemiş emsalsiz kahramanlıklarla dolu Türk Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcı sayabileceğimiz bu tarihi, bugün burada bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz ve kutluyoruz. Bizzat kendi deyimleri ile Kurtuluş Savaşı yıllarının ’En elemli’ ve ’Yeisli’ günlerinde yani en zor koşullarında ilçemize gelen büyük Türk milletinin ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada bulundukları 18 gün içerisinde Kurtuluş Savaşımızı ateşleyen ilk girişimlerini Havza’da başlatmıştır. Mustafa Kemal 1881’de Selanik’te, Atatürk ise 1919 yılında Havza’da doğmuştur. Zira Mustafa Kemal’i Milli Mücadele’nin lideri konumuna getiren olaylar silsilesinin ilkleri hep Havza’da gerçekleşmiştir. Bir kere her şeyden evvel milli mücadelede Mustafa Kemal’in ilk siyasi duruşu ve ilk resmi belge niteliğinde olarak yayınlanan Havza Genelgesi, 28 Mayıs’ta Havza’dan tüm yurda yayınlanmıştır. Yine Atatürk’ün teşvikleriyle işgallere karşı ilk örgütlü sivil yapılar olan Müdafa-i Hukuk gruplarının ilki Havza Müdafa-i Hukuk grubu olarak Havza’da kurulmuştur" diye konuştu.

Konuşmalar ve okunan şiirler ve ardından 120 lise öğrencisinin ve Havzalı muharip gazilerin görev yaptığı Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Havza’ya gelişini anlatan mizansen sahnelenerek resmi kutlama programı son buldu.