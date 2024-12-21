Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı olarak 21 Aralık 1930 Edirne’ye gelişinin 94’üncü yıl dönümü yağışlı havaya rağmen coşkuyla kutlandı.

Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 94’üncü yılı için düzenlenen tören çerçevesinde bando eşliğinde Atatürk heykeli önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve öğrenciler, yağmur altında kutlama yaptı.

Yağışlı hava dolayısıyla kortej yürüyüşü iptal edildi ve program Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk’ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı "Atatürk Odası" ziyaret edildi. Buradaki ziyaretin ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu’ndaki programa geçildi.

Atatürk’ün Edirne’ye gelişini simgeleyen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Edirne Valisi Yunus Sezer’e teslim edildi.

Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, savaşlar, kongreler, Milli Mücadele ve Cumhuriyet için biri bitmeden diğer adımı planlayarak geçen bir hayat olduğunu söyleyen Şentürk, "1930’un Kasım ayında başlayan, 52 ili kapsayan bir yurt gezisi ve 21 Aralık’ta serhat şehrimiz Edirne’ye gelişi. Basit bir geliş değil, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin emeklemeden yürümeye geçtiği adımların Edirne’ye gelişidir. Gittiği yerde tahtanın başına geçerek öğretmen, traktöre binerek modern tarımın öncüsü bir çiftçi, milletin efendisi köylüyü dinleyen bir belediye başkanı. Savaştan çıkmış bir ulusa, demokratik, akılcı, çağdaş ulusları yakalamayı hedef gösteren bir geliştir bu. Tren garına atılan ilk adım, anlatılması kolay bir geliş değildir. Cumhuriyetin düşüncelerinin, hedeflerinin, yüzyıllar geçse de unutulmayacak Edirne’ye gelişidir bu" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen program, Edirne Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ’Atatürk’ün Edirne’ye Gelişi’ adlı söz ve müzik korosunun sahne almasının ardından sona erdi.

Toplu fotoğraf çekimi sırasında Edirne Lisesi öğrencilerini tebrik eden Vali Sezer’e, bir öğrencinin tuvale çizdiği Atatürk portresi de hediye edildi.