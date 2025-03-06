Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 95. yıldönümü tören ile kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 yılında Burdur’a gelişinin 95. yıldönümü Burdur’a geldiği zaman karşılandığı ilk yer olan Çatalpınar mevkiinden Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden "Ata’ya Saygı" yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından meydanda tören gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisinin ardından Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’a öğrenciler tarafından Türk bayrağı takdim edildi. Bayrağı alan Vali Baydar Bilgihan, "Bu kutlu bayrağı geleceğimizin teminatı olan siz Türk gençliğine tebliğ ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Burdur Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Yasemin Melisa Akdemir "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" adlı şiiri okudu.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Atatürk’ün 6 Mart 1930’da gerçekleştirdiği Burdur ziyaretinin, kentin Cumhuriyet yolundaki kararlı adımlarının en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 6 Mart 1930’da Burdur’a gelerek milletimizle omuz omuza yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin kararlılığını bir kez daha göstermiştir. O gün, Burdur halkı Ata’sını büyük bir sevgi, coşku ve minnetle karşılamış; Cumhuriyet’e ve onun kazanımlarına olan bağlılığını yürekten haykırmıştır. Atatürk’ün yurt gezileri, Cumhuriyet’in halkla bütünleşmesi ve reformların Anadolu’nun her köşesinde kök salması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Batı Akdeniz’in üç ili olan Isparta, Burdur ve Antalya, Gazi’nin yolculuğunda özel bir yere sahiptir" dedi.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesi ve Jandarma Bando Komutanlığı konseri ile sona erdi.