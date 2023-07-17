Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 89’uncu yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde sanatçı Manuş Baba, Bolu’da sahne aldı. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava konserinde on binlerce kişi, şarkıcının sevilen parçalarına eşlik edip eğlendi.

Bolu Belediyesi, “17 Temmuz Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi”nin 89’uncu yıl dönümünde açık hava konseri düzenledi. Konser öncesinde Bolu Belediyesi tarafından yapılan Kuva-yi Milliye Bulvarı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Açık hava konserinde Manuş Baba sahneye çıkmadan önce ise sunucu Utku Cihan’la birlikte binlerce kişi telefon ışıklarıyla gösteri yaptı. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin yıl dönümü sebebiyle düzenlenen konser etkinliğinde sanatçı Manuş Baba’nın söylediği şarkılarla binlerce kişi gece boyu eğlendi. 17 Temmuz 1934 yılında Bolu’yu ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 89’uncu yıl dönümünde Bolulular unutulmaz bir gece yaşadı.