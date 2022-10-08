Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Bandırma Eski İskele üzerindeki temsili karşılama töreni ile kutlanan Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin yıldönümü kutlandı. İlk olarak açıkta bekleyen Çelebi Limanın römorkörü Atatürk’ün gelişini sembolik olarak öğrenciler Türk bayrağını Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal’a teslim ettiler. Ardından Cumhuriyet Meydanına geçildi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi’nin çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Daha sonra Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemini belirten şiir okundu ve halk gösterisinin ardından tören sona erdi.