Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan, borçları nedeniyle 1999 yılında kapandıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi’ne devredilen Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası, şimdilerde atıl durumda ayağa kalkacağı günü bekliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeye sağladığı sanayi yatırımlarından biri olan ve Sümerbank’a ait olarak kurulan Nazilli Basma Fabrikası, kapatılmasının ardından yıllar geçmesine rağmen ülke genelinde tanınırlığını sürdürüyor. 1999 yılında kapanmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi’ne devredilen, 340 bin metrekare yüzölçümüne sahip fabrika alanında Sağlık ve Meslek Yüksekokulu olarak toplam 60 bin metrekarede eğitim veriliyor. Yaklaşık 180 bin metrekare alanı ise yıllardır boş duran ve harabeye dönmüş bir görüntüye bürünen fabrikanın son hali görenleri şaşırtıyor.

Özellikle üniversite kampüsü olarak kullanılan fabrikanın atıl bir görüntü sergilemesinin ilçenin tanıtımını da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Nazillili vatandaşlar, Atatürk’ün mirası olan ve ilçenin sembollerinden biri haline gelen Nazilli Basma Fabrikası’nın ayağa kaldırılmasını istiyor.