İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adının verildiği kadın yaşam merkezini 5 Ağustosta hizmete açacak.
İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’ni kente kazandırmaya hazırlanıyor. Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokakta hizmet verecek Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı 5 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Kadınlara yönelik birçok hizmet sunulacağı yaşam merkezinde dantel sergi alanı, kadın eserleri kütüphanesi, tıbbi aromatik yağ damıtma laboratuvarı, kişisel danışma merkezi, psikolog, diyetisyen, hobi, workshop atölyesi, meditasyon ve yoga alanı bulunacak.