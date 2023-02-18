Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 88. yıldönümü, törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 88. yıldönümü, törenle kutlandı.

Kutlamalara Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çerçevesinde İskele’de bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

"Yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişini her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken, bu yıl büyük bir burukluk yaşıyoruz. Ülkemizde yüzyılın depremi diye tabir edilen büyük bir afet yaşadık. Çok büyük kayıplar verdik. Çok büyük acılar ve yıkımlar yaşadık. Bu vesile ile deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Aziz milletimize ülkemize başsağlığı diliyorum. Rabbim, bizlere daha büyük acılar, felaketler yaşatmasın. 18 Şubat 1935 tarihinde Alanyamızı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm gazi ve şehitlerimizi bugünün anısına özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün bizlere Türk ulusuna bıraktığı en büyük erdem, yılmadan bıkmadan yorulmadan mücadele etmek ve çok çalışmaktır" dedi.

"Zor günleri atlatacağız"

Birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek depremden etkilenen vatandaşların yaralarını saracaklarının altını çizen Yücel, " Gazi Mustafa Kemal’in ve yüce milletimizin kahramanca savaşarak bizlere kazandırdığı Kahramanmaraş’ı, Büyük lider, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz. Hatay benim şahsi meselemdir. Mutlaka alacağım’ dediği Hatay’ı ve depremden etkilenen tüm şehirlerimizi devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma ile el ele vererek yeniden imar edip, şehirleri insanlarımıza yeniden açacağız. Yıkılanı yapacak, yaralara merhem olarak irade Türk Milleti’nde mevcuttur. El ele, gönül gönüle asla ümitsizliğe yılgınlığa düşmeden bu zor günleri de atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Şubat 1935 tarihinde Alanyamızı ziyaret eden Ulu Önder Atatürk’ü, gazi ve şehitlerimizi bugünün anısına özlem ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.